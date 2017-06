an der mit Laktat-Tests führenden Universität in Paderborn gelernt und mit meiner olympischen Goldstandard Software Winlaktat Professional werte ich die Messung aus.

Für maximal 65.- € finden wieder die Laktat Lauf Leistungstests zur Erfassung der Grundlagenausdauer und die Bestimmung der Herzfrequenz und Geschwindigkeit für das Lauf- und Radsport Training statt. Ich habe an der mit Laktat-Tests führenden Universität in Paderborn gelernt und mit meiner olympischen Goldstandard Software Winlaktat Professional werte ich die Messung aus.

Ab Juni erhält jeder Kunde eine Glasflasche Forstetal 600 Calcium Mineralwasser als Getränkeprobe. Forstetal 600 Calcium ist in der Mineralisation etwas schwächer als Rohrauer, eignet sich aber mit 602 mg Calcium und sehr schwachem Natrium Gehalt für den sensiblen Geschmack bei der Regeneration. Dafür hat es ein Preis/Leistungsverhältnis für den schmalen Geldbeutel. Die Kiste Glas (12) soll 6.- € kosten. Ich bekomme es in naturell und vollem Sprudel.

Mit großen Erfolg für die Schlaghärte und Bewegungungsgeschwindigkeit zeichnet sich seit vielen Jahren das intensiv gesteuerte Langhanteltraining im Feldhockey aus. Wir wissen jetzt wieviel Ball-Geschwindigkeit mit diesem Training erzielt werden kann.

Für die Spieler von Hannover 78 bietet sich das übergreifende Talente Training am Freitag 16:00 - 17:00 an, das auch in den Ferien und an Feiertagen im Sportleistungszentrum Hannover stattfindet. Die mannlichen Jugend Teilnehmer dieses Termins sind mit dem dritten Athletiktraining in der Woche mit beiden Alterklassen KnA und MJB in 2017 NDS Meister in der Halle geworden.